Fiorentina una buona e una cattiva notizia dai convocati: c’è Ribery, out Kouamè

La Fiorentina attraverso i propri canali ha annunciato i convocati per la gara di domani allo Stadio Franchi contro il Brescia. Ecco la lista:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Benassi, Castrovilli, Duncan, Pulgar.

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Ghezzal, Ribery, Sottil, Vlahovic.

La buona notizia è sicuramente il rientro di Ribery dopo un lungo infortunio, la cattiva è che Kouamè come prevedibile non è ancora pronto per tornare in campo. Anche il francese comunque sarà difficilmente impiegato dal primo minuto