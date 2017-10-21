I convocati di Pioli per il match di Benevento: tutto confermato ed un'esclusione

Fiorentina: i convocati di Mister Pioli.

La Fiorentina ha comunicato l'elenco ufficiale dei convocati per la sfida di Benevento. Tutto confermato con Saponara e Gil Dias out, mentre tra i giovani il sacrificato è Zekhnini, meno pronto per la prima squadra rispetto a Lo Faso ed Hagi, secondo le scelte di Mister Pioli.

Portieri - Cerofolini, Dragowski, Sportiello.

Difensori - Astori, Biraghi, Gaspar, Laurini, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Vitor Hugo.

Centrocampisti - Badelj, Benassi, Cristoforo, Eysseric, Hagi, Sanchez, Veretout.

Attaccanti - Chiesa, Babacar, Lo Faso, Simeone, Thereau.