Convocati Fiorentina, non ce la fa Kouame. Prima chiamata per i primavera Munteanu e Bianco

Tante assenze in casa Fiorentina in vista della sfida di domani contro il Parma in programma per le ore 15.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Prandelli dovrà fare a meno dello squalificato Ribery, ma non solo, non prenderanno parte alla partita anche gli infortunati Kouame, Kokorin, Igor e Castrovilli.

Torna a disposizione Giacomo Bonaventura, ma resta da valutare un suo eventuale impiego dal 1′. Prima chiamata per due giocatori della Primavera di mister Aquilani, nello specifico del centrocampista classe ’02 Alessandro Bianco e per l’attaccante classe ’02 Louis Munteanu.

Ecco la lista dei giocatori convocati della Fiorentina:

Dragowski, Terracciano, Rosati, Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Maxi Olivera, Pezzella, Venuti, Borja Valero, Pulgar, Eysseric, Bonaventura, Montiel, Bianco, Munteanu, Callejon, Vlahovic.

LEGGI ANCHE: