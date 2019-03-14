Convocati, ci sono Lafont e Chiesa, out Edimilson. Pioli ne chiama 19. Ecco la lista
Alla vigilia della sfida in programma domani sera contro il Cagliari (h.20 30) alla Sardegna Arena, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei convocati. Ecco la lista:Portie...
A cura di Redazione Labaroviola
14 marzo 2019 23:39
Alla vigilia della sfida in programma domani sera contro il Cagliari (h.20 30) alla Sardegna Arena, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei convocati. Ecco la lista:
Portieri: Brancolini, Lafont, Terracciano.
Difensori: Biraghi, Ceccherini, Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella.
Centrocampisti: Benassi, Dabo, Norgaard, Gerson.
Attaccanti: Chiesa, Graiciar, Mirallas, Simeone, Muriel.
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