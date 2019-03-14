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Convocati, ci sono Lafont e Chiesa, out Edimilson. Pioli ne chiama 19. Ecco la lista

Alla vigilia della sfida in programma domani sera contro il Cagliari (h.20 30) alla Sardegna Arena, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei convocati. Ecco la lista:Portie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2019 23:39
Convocati, ci sono Lafont e Chiesa, out Edimilson. Pioli ne chiama 19. Ecco la lista - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Alla vigilia della sfida in programma domani sera contro il Cagliari (h.20 30) alla Sardegna Arena, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei convocati. Ecco la lista:
Portieri: Brancolini, Lafont, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Ceccherini, Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella.

Centrocampisti: Benassi, Dabo, Norgaard, Gerson.

Attaccanti: Chiesa, Graiciar, Mirallas, Simeone, Muriel.

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