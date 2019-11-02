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Fiorentina-Parma: i 24 convocati da mister Montella. Rientra Lirola, out Caceres

Fiorentina-Parma: i convocati viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 15:05
Fiorentina-Parma: i 24 convocati da mister Montella. Rientra Lirola, out Caceres -
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E' appena stata diramata la lista dei convocati (24) di mister Montella per la gara di domani sera alle 18 della Fiorentina contro il Parma. Rientra Lirola, che da ieri si allena col gruppo (non aveva subito alcuna lesione), niente da fare invece per Caceres, ancora alle prese con le terapie del caso.

Ecco la lista ufficiale:

Badelj, Benassi, Boateng, Brancolini, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Pedro, Pulgar, Ranieri, Rasmussen, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.

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