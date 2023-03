Convocati Fiorentina per l’Inter: finalmente Terzic, out Jovic e Duncan, c’è Vannucchi e non Martinelli

La Fiorentina ha ufficializzato pochi minuti fa la lista dei convocati per il match di campionato contro l’Inter. Luka Jovic non sarà della partita come previsto dopo il comunicato medico del club. Italiano può comunque sorridere per il recupero di Aleksa Terzic dopo l’infortunio che l’ha tenuto per diverse settimane lontano dal campo.

Di seguito il post pubblicato attraverso il profilo Twitter del club:

