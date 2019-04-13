Ecco la lista dei giocatori convocati della Fiorentina. Sono presenti anche i giovani Vlahovic e Montiel…
Questi sono i giocatori convocati dal mister Vincenzo Montella nella gara della Fiorentina contro il Bologna: Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Hugo, Graiciar, Hancko,...
A cura di Redazione Labaroviola
13 aprile 2019 21:28
Questi sono i giocatori convocati dal mister Vincenzo Montella nella gara della Fiorentina contro il Bologna: Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Hugo, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Montiel, Muriel, Norgaard, Pezzella, Gerson, Simeone, Terracciano, Veretout, Vlahovic.