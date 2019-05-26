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Montella convoca 24 giocatori nella partita con il Genoa. Presente anche Mirallas

Ecco la lista completa dei viola convocati di mister Vincenzo Montella per la gara tra Fiorentina e il Genoa:Benassi, Birgahi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Ferrarini, Hugo, Hancko,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2019 13:18
Montella convoca 24 giocatori nella partita con il Genoa. Presente anche Mirallas - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Ecco la lista completa dei viola convocati di mister Vincenzo Montella per la gara tra Fiorentina e il Genoa:

Benassi, Birgahi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Ferrarini, Hugo, Hancko, Lafont, Lakti, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Montiel, Muriel, Norgaard, Pezzella, Gerson, Simeone, Terracciano, Veretout, Vlahovic.

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