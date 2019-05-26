Montella convoca 24 giocatori nella partita con il Genoa. Presente anche Mirallas
Ecco la lista completa dei viola convocati di mister Vincenzo Montella per la gara tra Fiorentina e il Genoa:Benassi, Birgahi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Ferrarini, Hugo, Hancko,...
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2019 13:18
Ecco la lista completa dei viola convocati di mister Vincenzo Montella per la gara tra Fiorentina e il Genoa:
Benassi, Birgahi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Ferrarini, Hugo, Hancko, Lafont, Lakti, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Montiel, Muriel, Norgaard, Pezzella, Gerson, Simeone, Terracciano, Veretout, Vlahovic.