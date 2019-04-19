Lista dei convocati della Fiorentina contro la Juventus. Out Terracciano

Ecco i convocati viola per la trasferta di Torino contro la Juventus: Beloko, Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Gerson, Ghidotti, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Mi...

Ecco i convocati viola per la trasferta di Torino contro la Juventus: Beloko, Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Gerson, Ghidotti, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Muriel, Norgaard, Pezzella, Simeone, Veretout, Vitor Hugo, Vlahovic.

Il portiere Pietro Terracciano ha accusato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra e quindi non sarà convocato.

Fonte: Violachannel