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Lista dei convocati della Fiorentina contro la Juventus. Out Terracciano

Ecco i convocati viola per la trasferta di Torino contro la Juventus: Beloko, Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Gerson, Ghidotti, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Mi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 aprile 2019 14:48
Lista dei convocati della Fiorentina contro la Juventus. Out Terracciano - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Ecco i convocati viola per la trasferta di Torino contro la Juventus: Beloko, Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Gerson, Ghidotti, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Muriel, Norgaard, Pezzella, Simeone, Veretout, Vitor Hugo, Vlahovic.

Il portiere Pietro Terracciano ha accusato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra e quindi non sarà convocato.

Fonte: Violachannel

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