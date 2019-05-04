ACF, Montella convoca sia Chiesa che Terracciano, l'ex portiere dell'Empoli
Ecco la lista completa dei calciatori viola convocati per la trasferta di domani alle ore 12:30 con l'Empoli:Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Hugo, Hancko, Lafont, La...
A cura di Redazione Labaroviola
04 maggio 2019 18:15
Ecco la lista completa dei calciatori viola convocati per la trasferta di domani alle ore 12:30 con l'Empoli:
Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Beloko, Milenkovic, Mirallas, Montiel, Muriel, Norgaard, Pezzella, Gerson, Simeone, Terracciano, Veretout, Vlahovic.
Fonte: Violachannel