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ACF, Montella convoca sia Chiesa che Terracciano, l'ex portiere dell'Empoli

Ecco la lista completa dei calciatori viola convocati per la trasferta di domani alle ore 12:30 con l'Empoli:Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Hugo, Hancko, Lafont, La...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 maggio 2019 18:15
ACF, Montella convoca sia Chiesa che Terracciano, l'ex portiere dell'Empoli - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Ecco la lista completa dei calciatori viola convocati per la trasferta di domani alle ore 12:30 con l'Empoli:

Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Beloko, Milenkovic, Mirallas, Montiel, Muriel, Norgaard, Pezzella, Gerson, Simeone, Terracciano, Veretout, Vlahovic.

Fonte: Violachannel

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