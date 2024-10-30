Radio Bruno: "I convocati della Fiorentina per il Genoa non usciranno. Comuzzo e Cataldi in dubbio"

La Fiorentina, per questa giornata di campionato, non comunicherà i convocati per la sfida con il Genoa. Il motivo sono i tanti giocatori in dubbio

Arrivano aggiornamenti in vista del match di domani che vedrà gli uomini di Raffaele Palladino impegnati contro il Genoa. Come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina è già partita per Genova, ma la notizia è che Palladino non comunicherà i convocati perchè ci sono molte situazioni in dubbio e la Fiorentina vuole prendersi il suo tempo per chi sarà a disposizioni o meno domani. Quindi si scopriranno i convocati solo a ridosso della partita. Il primo caso è quello legato a Comuzzo che è in gruppo ma molto probabilmente domani non scenderà in campo per precauzione: pronto Quarta al suo posto. Anche Cataldi dovrebbe rifiatare e per questo scalda i motori Richardson. Vedremo poi se Mandragora riuscirà ad essere almeno in panchina già contro il Genoa; in caso contrario sicuramente sarà a disposizione per Torino. Moreno, invece, è ancora alle prese con un affaticamento muscolare e salterà con ogni probabilità il match di domani.

LE PAROLE DI FULVIO COLLOVATI

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