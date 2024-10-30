Collovati: "Penso che la Juventus si sia pentita di aver venduto Kean. Farà forse più gol di Vlahovic"

Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:La Fiorentina? Con Palladino la Fiorentina ha fatto un salto di qualità...

Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

La Fiorentina? Con Palladino la Fiorentina ha fatto un salto di qualità. L'ho seguito a Monza ed è un allenatore ambizioso in linea con l'obiettivi della società che non si vuole accontentare della Conference.

Kean? Vedendo giocare Moise Kean penso che la Juventus sia pentita di aver dato via il vice Vlahovic. E' un giocatore giovane e forse ha capito che è il suo momento e che non può buttare via questa opportunità. Un giocatore che merita la Fiorentina e non mi voglio sbilanciare ma farà forse più gol di Vlahovic.

Obiettivi? La Fiorentina lotterà per l'Europa League e deve approfittare della stagione confusa di Milan e Roma che probabilmente cambieranno ancora allenatore. La Roma si è fatta male da sola, Juric non ha nessuna responsabilità perchè è stato scelto. L'esonero di De Rossi è stata una decisione folle.

Il Genoa? Gli hanno tolto i migliori. E' una squadra smembrata con sostituti non all'altezza. La piazza di Genova la conosco benissimo e sono destinati a soffrire per la salvezza.

Balotelli? L'ultima volta che ha giocato in Serie A 5 anni fa non ha lasciato ricordi indelebili.

Comuzzo? Io quando fanno giocare difensori a quell'età mi esalto. Il difensore alla Comuzzo mi piace perchè è un difensore vecchio stampo, quindi prima pensi alla fase difensiva che poi per la costruzione dal basso ci sarà tempo per apprenderla.

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