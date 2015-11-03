Notizie Collovati Fiorentina

Collovati: "Rigore per la Fiorentina? Ai tempi miei non si dava, adesso lo è da regolamento"
12 febbraio 2025 13:33
Collovati: "Penso che la Juventus si sia pentita di aver venduto Kean. Farà forse più gol di Vlahovic"
30 ottobre 2024 18:46
Collovati: "Ben vengano profili dai settori giovanili come Comuzzo. E' un difensore vecchio stampo"
12 ottobre 2024 16:09
Collovati: "La Fiorentina meritava di vincere, ha dato una grande lezione all'Inter. Attenti e organizzati"
05 aprile 2023 13:49
Collovati: "Faccio i complimenti alla Fiorentina. Milan con la testa alla Champions? Non credo proprio"
06 marzo 2023 21:07
Vlahovic escluso dai titolari al mondiale, Collovati si interroga: "Sorpreso che non giochi mai"
28 novembre 2022 14:38
Collovati sicuro: "Vlahovic tra i 2-3 migliori in Serie A. 100 milioni dalla sua cessione? Sì, li vale"
26 dicembre 2021 18:48
Fulvio Collovati e Antonio Cabrini: ecco i pronostici per Euro 2020
19 giugno 2021 11:56
Collovati: "Prandelli sentiva troppa pressione. Questo calcio brucia tutto in fretta: o ti abitui o è un problema"
26 marzo 2021 21:04
Collovati difende Iachini: "È un mio amico, non è stato capito alla Fiorentina. Prandelli? Ora c'è più competizione"
18 novembre 2020 17:08
Collovati celebra Antognoni: "È un ragazzo d'oro. Il gol al Brasile? Oggi al var sarebbe valido.."
01 aprile 2020 15:56
Collovati conferma a Tuttomercatoweb: "Benassi riportato nel suo vero ruolo è fortissimo"
26 ottobre 2017 20:03
Collovati: ''Chiesa destinato ad un grande futuro. Accelerazioni disarmanti ed egoismo giusto''
18 settembre 2017 16:19
Fulvio Collovati: 'Mercato Fiorentina da 5,5, squadra smantellata'
04 settembre 2017 18:59
Collovati: "A Firenze un fuggi fuggi generale, i giocatori percepiscono il ridimensionamento. Corvino piazzerà qualche colpo..."
04 luglio 2017 16:10
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