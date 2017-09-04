Fulvio Collovati: 'Mercato Fiorentina da 5,5, squadra smantellata'
Collovati dà i voti al calciomercato di Serie A.
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2017 18:59
L'ex difensore della Nazionale Fulvio Collovati su tuttomercatoweb ha dato i voti al calciomercato della Serie A. Ecco cosa ha scritto della Fiorentina:
"Voto 5,5: ha smantellato la vecchia guardia ed ha puntato sui giovani, Benassi Simeone ed alcuni sconosciuti al nostro pubblico. L'ultimo colpo non basta a rallegrare il mondo dei fiorentini, i quali sono anche un po' preoccupati per le prime due sconfitte in Campionato".