Fulvio Collovati: 'Mercato Fiorentina da 5,5, squadra smantellata'

Collovati dà i voti al calciomercato di Serie A.

L'ex difensore della Nazionale Fulvio Collovati su tuttomercatoweb ha dato i voti al calciomercato della Serie A. Ecco cosa ha scritto della Fiorentina:

"Voto 5,5: ha smantellato la vecchia guardia ed ha puntato sui giovani, Benassi Simeone ed alcuni sconosciuti al nostro pubblico. L'ultimo colpo non basta a rallegrare il mondo dei fiorentini, i quali sono anche un po' preoccupati per le prime due sconfitte in Campionato".