Collovati: "Rigore per la Fiorentina? Ai tempi miei non si dava, adesso lo è da regolamento"

L'ex difensore ed ora commentatore televisivo ha parlato della sconfitta dei viola a Milano contro i nerazzurri

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore di Milan ed Inter Fulvio Collovati, nonché campione del mondo nel 1982, che ha parlato della sconfitta di San Siro della Fiorentina: "La Fiorentina ha vinto in modo clamoroso giovedì ed una reazione dei nerazzurri era preventivabile perché sono una grande squadra e mi aspettavo andassero a questi ritmi. Hanno dominato la gara seppur non in maniera lineare, dato che anche i nerazzurri hanno vari problemi e si vede. Il loro successo non è mai stato messo in discussione e questo comunque è un peccato perché se la Fiorentina fosse stata più coraggiosa, avrebbe potuto dare noia."

Sull'arbitro: "Non capisco il VAR perché se vedi il pallone fuori, lo devi dire. Non mi interessa del protocollo, basta avere buonsenso. Il pallone era uscito nettamente e quelli del VAR bastava lo dicessero subito avremmo risolto tutto facilmente. Il rigore per i viola? Ai tempi miei non si dava, oggi è rigore, vengono dati e basta."