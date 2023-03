Collovati: “Faccio i complimenti alla Fiorentina. Milan con la testa alla Champions? Non credo proprio”

Interrogato sul match del Franchi dello scorso sabato, l’ex difensore Fulvio Collovati ha risposto così ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “Secondo me nella sconfitta contro la Fiorentina non c’entra nulla l’impegno in Champions League. Anche Pioli non si è attaccato a nessun alibi. Il Milan è mancato nel gruppo anche se ci sono dei singoli un po’ a ribasso. De Ketelaere è un oggetto misterioso e, invece, Rebic poteva fare di più. Vorrei, però, fare anche i complimenti alla Fiorentina per la grande prova”.

