Collovati: "Ben vengano profili dai settori giovanili come Comuzzo. E' un difensore vecchio stampo"

Il difensore deve fare il difensore, deve marcare

Al Festival dello Sport di Trento ha parlato Fulvio Collovati, ex calciatore e dirigente sportivo. Durante il discorso effettuato davanti ai giornalisti e spettatori, è stata condivisa anche qualche battuta e analisi sul giovane difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, convocato da Nunziata con la nazionale azzurra U21.

Queste le sue dichiarazioni: "C'è un po' un ritorno. Penso anche a Buongiorno. Mi viene da ridere quando sento che i difensori moderni devono costruire dal basso. Baresi o Krol lo facevano 50 anni fa. Il difensore deve fare il difensore, deve marcare. Ora c'è un po' la tendenza a questo ritorno. Ben vengano questi profili dai settori giovanili. Il difensore deve sapere marcare, poi se ha i piedi buoni tanto meglio". A riportarlo è TMW

https://www.labaroviola.com/gosens-tornera-a-firenze-il-15-bove-e-comuzzo-saranno-a-disposizione-della-fiorentina-dal-16/272172/