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Notizie Buongiorno Fiorentina

Marianella esalta Ranieri: "Si meritava la Nazionale, lo dissi già un anno fa in telecronaca"

01 giugno 2025 22:44

Sky Sport: "Nel Napoli out Politano e Buongiorno, la Fiorentina giocherà ancora con il 4-2-3-1"

03 gennaio 2025 11:38

Collovati: "Ben vengano profili dai settori giovanili come Comuzzo. E' un difensore vecchio stampo"

12 ottobre 2024 16:09

I convocati del Torino per la sfida contro la Fiorentina: tornano Buongiorno e Lazaro, fuori Lovato

02 marzo 2024 18:01

Da Torino, Juric sorride in vista della Fiorentina: Buongiorno potrebbe tornare tra i titolari

29 febbraio 2024 14:45

Buongiorno torna a disposizione per il match contro la Fiorentina, Juric ritrova la difesa titolare

29 febbraio 2024 11:16

Buongiorno in gruppo, è pronto per la Fiorentina: giocherà sabato al centro della difesa granata

28 febbraio 2024 17:17

Juric annuncia: "Se tutto va bene Buongiorno torna nella gara contro la Fiorentina il 2 marzo"

21 febbraio 2024 16:21

Buongiorno: "Fiorentina squadra tosta, gioca come noi. Fondamentali i duelli a metà campo"

20 maggio 2023 16:20

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