Notizie Buongiorno Fiorentina

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01 giugno 2025 22:44
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03 gennaio 2025 11:38
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12 ottobre 2024 16:09
I convocati del Torino per la sfida contro la Fiorentina: tornano Buongiorno e Lazaro, fuori Lovato
02 marzo 2024 18:01
Da Torino, Juric sorride in vista della Fiorentina: Buongiorno potrebbe tornare tra i titolari
29 febbraio 2024 14:45
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Buongiorno in gruppo, è pronto per la Fiorentina: giocherà sabato al centro della difesa granata
28 febbraio 2024 17:17
Juric annuncia: "Se tutto va bene Buongiorno torna nella gara contro la Fiorentina il 2 marzo"
21 febbraio 2024 16:21
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