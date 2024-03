I convocati del Torino per la sfida contro la Fiorentina: tornano Buongiorno e Lazaro, fuori Lovato

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha diramato questo pomeriggio la lista dei convocati per la sfida dal sapore europeo contro la Fiorentina. Il mister granata può sorridere: Buongiorno ha recuperato, così come Lazaro, ed entrambi saranno della partita, con grandi chance di vedere il difensore italiano dal 1′. Non ci sarà invece Lovato, fermo per un piccolo problema fisico. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

Difensori: Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Sazonov

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Masina, Ricci

Attaccanti: Kabic, Okereke, Pellegri, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata

