Juric annuncia: "Se tutto va bene Buongiorno torna nella gara contro la Fiorentina il 2 marzo"

Buongiorno è la stella del Torino, il difensore granata è rimasto fuori per un brutto infortunio alla spalla ma il rientro si avvicina. Juric...

Per il Torino il recupero della 21^ giornata di Serie A contro la Lazio, in programma domani alle 20.45, è un'occasione importante per scalare ulteriori posizioni in classifica e per provare ad inserirsi in maniera definitiva nella corsa per un posto in Europa. Nella consueta conferenza stampa di vigilia, il tecnico granata Ivan Juric ha parlato così dei temi della partita: "Il recupero arriva nel momento giusto? Siamo vogliosi e stiamo bene mentalmente, ma abbiamo avuto diversi giocatori con l'influenza. E' stata una settimana particolare".

Che pericoli porta la Lazio?

"C'è poco da dire, li conosciamo e vengono dalla vittoria contro il Bayern. Con il Bologna gli è andata male, Sarri sa esattamente cosa vuole fare: tra noi sono state sempre partite belle anche per il pubblico, speriamo di riuscire a prevalere".

Sanabria come sta?

"Mi è piaciuto, ha recuperato bene. Ora vedremo per domani, c'è bisogno di tutti perché siamo pochi. Lui ha fatto una buona settimana"

Vlasic ha bisogno di riposo?

"Non ho ancora deciso. Mi sta alternando prestazioni di alto livello, come Cagliari, e poi magari ci saremmo aspettati maggiore continuità. Anche lui ha avuto un problema, vediamo l'allenamento e poi decideremo".

Senza eventualmente Vlasic, chi potrebbe giocare tra le linee?

"Ricci lo può fare bene, ha fatto belle prestazioni in quel ruolo. E' un'opzione".

Buongiorno quando rientra?

"Non prima della Fiorentina, se tutto va bene". La gara con la Fiorentina, ricordiamo, è fissata per il 2 marzo. Lo riporta TMW

LE TEORIE DI CICCIO GRAZIANI

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