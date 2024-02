Graziani dà lezioni tattiche: “Con me allenatore della Fiorentina Beltran giocherebbe a sinistra”

L’ex attaccante della Fiorentina degli anni 80, Ciccio Graziani, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Su Nzola eravamo tutti convinti potesse essere l’attaccante giusto per la Fiorentina. Se io allenassi una squadra lascerei 3 difensori a difendere su un calcio d’angolo, a volte si fa a testa bassa senza pensare ai pericoli. Io l’ho sempre detto, per me devono giocare 4 difensori, 3 centrocampisti, Nico Gonzalez e le due punte. Ieri ho visto l’Atletico Madrid, difendevano in 10, cosi si fa. Il problema del centravanti è colpa del sistema di gioco, Jovic e Cabral non reggevano l’area di rigore, Jovic non prende palla da solo nel mezzo, nel Milan va bene solo se gioca insieme ad un altro attaccante.

Io non alleno la Fiorentina, se l’allenassi farei giocare insieme Beltran e Belotti, non mettere Beltran trequartista, perchè non lo è come secondo me non può giocare in quella posizione nemmeno Bonaventura. Anche Lewandowski avrebbe fatto fatica contro l’Empoli. Ho visto Beltran rincorrere l’avversario, lui deve fare l’attaccante, altrimenti Belotti lo lascia solo. Se fossi l’allenatore farei giocare Beltran a sinistra, Nico a destra e Belotti centravanti, putroppo però non l’alleno io.

La Fiorentina ha degli ottimi centrocampisti, Maxime Lopez gioca poco, Arthur fa la differenza, poi abbiamo altri giocatori come Mandragora e Duncan, poi ce ne sono anche altri. Io non vedo rabbia, contro l’Empoli dovevi avere la cazzimma, non hai imposto quel ritmo, eri preoccupato, dovevi il massimo che potevi metterci. Vedo una squadra imborghesita e questo ne peggiora le potenzialità. Gli errori li commettono tutti, vedi anche il Milan, se non ci fossero errori le partite finirebbero zero a zero, poi ci sono i gol singoli per la giocata dei singoli, la maggior parte dei gol vengono presi da situazioni di errori che si creano. Il problema della Fiorentina di questo periodo è la mancata rabbia e determinazione. Quando Parisi ha giocato è andato in difficoltà, ma il titolare è Biraghi, tutti i terzini sinistri soffrono in fase difensiva, vedi Theo Hernandez.

La Fiorentina è comunque attaccata a tutte le squadre, ci sono tanti punti a disposizioni e pochi punti a separare tutte le squadre. Contro il Lecce l’abbiamo fatta vincere noi, se tutto andava bene per loro la pareggiavano. Per pochi punti si può arrivare al sesto posto o al decimo, dipende da pochi dettagli ma io batto sulla determinazione, sta mancando quella. Tutto può ancora succedere in tutte le competizioni. A Italiano direi di battere sulla determinazione, vedo che c’è paura di perdere”

