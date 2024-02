Da Torino, Juric sorride in vista della Fiorentina: Buongiorno potrebbe tornare tra i titolari

Alessandro Buongiorno è sempre più vicino al rientro. Da martedì, il difensore granata ha ricominciato a lavorare in gruppo senza accusare problematiche e anche le più naturali remore sono evaporate. Contento lui, contenti i medici, contenta la società, contento Juric. Scrive Tuttosport. La lussazione alla spalla rimediata negli ultimi minuti di Cagliari (26 gennaio) è stata definitivamente superata. Lo staff sanitario del Torino ha dato il suo via libera e, adesso, Juric potrebbe rischiararlo dal 1′ contro la Fiorentina. Con Lovato, Tameze e – ovviamente – Schuurs in infermeria, il rientro di Buongiorno dal 1′ si fa sempre più probabile.

