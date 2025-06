Marianella esalta Ranieri: “Si meritava la Nazionale, lo dissi già un anno fa in telecronaca”

La prima volta non si scorda mai, soprattutto se arriva dopo una lunga rincorsa e tante prestazioni convincenti. Luca Ranieri, classe 1999, capitano e colonna della difesa della Fiorentina, è stato convocato in Nazionale maggiore da Luciano Spalletti per sostituire Alessandro Buongiorno, costretto al forfait a causa di un infortunio muscolare. E tra i primi a commentare positivamente la chiamata c’è Massimo Marianella, voce storica di Sky Sport.

“Ranieri si merita questa convocazione, lo dissi anche un anno e mezzo fa in telecronaca. Quando ne parlai con lui, mi disse che in quel ruolo c’è parecchia concorrenza”, ha dichiarato il giornalista nel corso di una diretta sull’emittente satellitare. Marianella ha poi sottolineato anche l’approccio mentale e tecnico di Ranieri: “Sono contento che in Nazionale arrivino giocatori con il suo entusiasmo. Sa adattarsi sia alla difesa a tre che a quattro, è una risorsa preziosa”

Non manca, poi, un passaggio sulla discussa reazione di Francesco Acerbi, escluso dal gruppo azzurro e al centro delle cronache per la sua risposta stizzita. “Trovo eccessiva la reazione di Acerbi – ha detto Marianella – si può giocare tranquillamente anche senza il centrale dell’Inter”.

Per Ranieri si tratta della prima, storica chiamata in azzurro. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e protagonista di una stagione solida sotto la guida di Raffaele Palladino, il difensore si unisce al ritiro della Nazionale, pronto a dare il proprio contributo in vista delle due gare di qualificazione al Mondiale 2026. Un traguardo importante per lui e un motivo d’orgoglio per la Fiorentina, che vede uno dei suoi prodotti del vivaio raggiungere l’élite del calcio italiano. E ora, per Ranieri, comincia la sfida più bella: dimostrare di meritare l’azzurro anche sul campo.