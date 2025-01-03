Sky Sport: "Nel Napoli out Politano e Buongiorno, la Fiorentina giocherà ancora con il 4-2-3-1"

Sabato 4 gennaio alle 18:00, lo Stadio Artemio Franchi di Firenze ospiterà un atteso big match valido per la 19ª giornata di Serie A, con la Fiorentina che affronterà il Napoli.La Fiorentina, guidata...

Sabato 4 gennaio alle 18:00, lo Stadio Artemio Franchi di Firenze ospiterà un atteso big match valido per la 19ª giornata di Serie A, con la Fiorentina che affronterà il Napoli.

La Fiorentina, guidata da Raffaele Palladino, ha avuto un buon inizio di stagione, ma ha attraversato un periodo di difficoltà nelle ultime 3 giornate, ottenendo solo 1 punto (nell’ultima partita dove ha pareggiato 2-2 contro la Juventus). Attualmente, la squadra viola occupa il quinto posto con 32 punti e ha l’ambizione di tornare alla vittoria, ma dovrà affrontare il Napoli, un avversario di grande livello che renderà la sfida tutt’altro che semplice.

Dall’altra parte, il Napoli guidato da Antonio Conte, vive un momento decisamente più positivo. Con 41 punti, gli azzurri sono attualmente in testa alla classifica, a pari punti con l’Atalanta, e al contrario della Fiorentina, hanno collezionato 9 punti nelle ultime 3 giornate. Nell’ultima partita, il Napoli ha vinto 1-0 contro il Venezia, confermando il suo stato di forma e la solidità che lo contraddistingue in questa stagione. I partenopei arrivano a Firenze con la voglia di allungare la striscia positiva e consolidare la loro posizione di vertice. Andiamo ora a scoprire le probabili scelte di formazione di Palladino e Conte per Fiorentina-Napoli.

Le probabili scelte dei due allenatori

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Napoli con il consueto 4-2-3-1 con una formazione che non dovrebbe riservare sorprese. In porta, confermatissimo David De Gea, in difesa, sulle fasce, dovrebbero giocare Dodò a destra e Gosens a sinistra, con il tedesco che torna titolare dopo essere stato lasciato in panchina nell’ultima sfida contro la Juventus. Al centro della difesa, dovrebbero esserci Comuzzo e Ranieri a comporre la coppia centrale. In mediana riconfermati Adli e Cataldi, che daranno equilibrio alla squadra con il loro dinamismo e visione di gioco. Alle spalle di Moise Kean Palladino dovrebbe schierare Sottil, Gudmundsson e Colpani, con il compito di supportare l’attaccante e creare pericoli alla difesa azzurra.

Antonio Conte invece dovrebbe schierare il Napoli con il solito 4-3-3 mettendo in campo i titolari, salvo scelte obbligate dagli infortuni. In porta quindi Meret e difesa composta al centro da Rrahmani e a sostituire Buongiorno, Juan Jesus, come terzini poi Olivera e il capitano Di Lorenzo. Confermato in blocco il centrocampo titolare Anguissa Lobotka McTominay, mentre subisce qualche variazione il tridente offensivo: Lukaku è l’unico titolare superstite e dovrebbe essere affiancato da Neres, vista l’assenza di Politano, out per un infortunio muscolare, e qualora anche Kvara dovesse partire in panchina Spinazzola sarebbe il candidato numero uno a sostituire il georgiano. Le decisioni definitive verranno prese dopo la rifinitura di domani mattina. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay, Neres, Lukaku, Spinazzola. Allenatore: Conte

TMW SU PARISI

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-la-fiorentina-vorrebbe-tenere-parisi-ma-se-arriva-un-offerta-da-10-milioni-lo-cede/283069/