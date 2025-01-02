TMW scrive: "La Fiorentina vorrebbe tenere Parisi ma se arriva un offerta da 10 milioni lo cede"

A breve verrà definito anche un colpo importante a centrocampo: arriverà Michael Folorunsho che è fuori dal progetto Napoli e che alla Fiorentina è sempre piaciuto. L'intesa col giocatore è a un passo...

A cura di Redazione Labaroviola 02 gennaio 2025 12:34

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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