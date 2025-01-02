TMW scrive: "La Fiorentina vorrebbe tenere Parisi ma se arriva un offerta da 10 milioni lo cede"
A breve verrà definito anche un colpo importante a centrocampo: arriverà Michael Folorunsho che è fuori dal progetto Napoli e che alla Fiorentina è sempre piaciuto. L'intesa col giocatore è a un passo...
A breve verrà definito anche un colpo importante a centrocampo: arriverà Michael Folorunsho che è fuori dal progetto Napoli e che alla Fiorentina è sempre piaciuto. L'intesa col giocatore è a un passo ed è in arrivo anche quella col club di Aurelio De Laurentiis per un prestito con riscatto fissato. Di fatto andrà a prendere le mattonelle e il posto occupato da Edoardo Bove che dopo il malore accusato in Fiorentina-Inter non potrà più giocare in Italia. Rapida panoramica sulle uscite: via Cristiano Biraghi, i Viola vorrebbero tenere Fabiano Parisi ma se un club (il Como?) offre 10 milioni allora Pradè va a caccia del sostituto. E poi Michael Kayode, non incedibile ma che la Fiorentina non vorrebbe cedere a titolo definitivo (l'opotesi Parma è possibile). Lo scrive Tuttomercatoweb
https://www.labaroviola.com/marianella-bel-saluto-al-chino-ha-amato-la-maglia-della-fiorentina-con-la-sua-irruenza-y-passion/282999/