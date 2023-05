Buongiorno: “Fiorentina squadra tosta, gioca come noi. Fondamentali i duelli a metà campo”

In vista della sfida di domani tra Torino e Fiorentina, il difensore dei granata, Alessandro Buongiorno, ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A. Di seguito le sue considerazioni verso i viola: “Non sarà facile, ma ce la metterò tutto. La Fiorentina è una squadra super tosta, che interpreta il gioco come noi, nonostante abbia un modulo diverso. Per vincere le cose fondamentali saranno i duelli a metà campo. Chi la spunterà su quello riuscirà ad ottenere la vittoria”