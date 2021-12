Collovati sicuro: “Vlahovic tra i 2-3 migliori in Serie A. 100 milioni dalla sua cessione? Sì, li vale”

Ha dimostrato grandi capacità – ha detto Fulvio Collovati a TMW – non so se in questo momento sia il migliore in assoluto ma di sicuro tra i 2-3 migliori”.

“Cosa l’ha colpita finora di Vlahovic? Da difensore dico la facilità con cui riesce a liberarsi dell’avversario, il senso del gol. Devo sottolineare che ha qualità fisiche, è forte di testa, fa gol da tutte le posizioni, segna anche su punizioni, batte i rigori. E ha 21 anni, dunque può migliorare ancora e se lo fa con questo patrimonio… Se non avesse la scadenza nel 2023 oggi varrebbe 100 milioni? Per me queste cifre sono folli visti anche i bilanci di varie società, però se consideriamo quanto sono stati pagati difensori o centrocampisti in passato, i cento milioni li vale”.

LEGGI ANCHE, CALCIOMERCATO.COM INSISTE: “VLAHOVIC HA DECISO, VUOLE LA JUVENTUS ANCHE SE MEZZA EUROPA È SU DI LUI”