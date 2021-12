Calciomercato.com insiste: “Vlahovic ha deciso, vuole la Juventus”

L’obiettivo di Dusan Vlahovic è migliorarsi giorno dopo giorno per poi raggiungere quella Juventus che era stata la casa di CR7 per tre stagioni. Mezza Europa lo sta cercando ma lui ha deciso di non lasciare la Fiorentina a gennaio. L’Inter sogna Vlahovic da diverso tempo così come il Milan. Conte lo vuole al Tottenham. Dusan ha indicato però la Juventus come la propria destinazione preferita. Servono però 70 milioni di euro. Lo scrive Calciomercato.com.

