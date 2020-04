Fulvio Collovati ha parlato a Lady Radio ripartendo dagli auguri a Giancarlo Antognoni: “Abbiamo una chat dei campioni dell’82’, tutti alla mezzanotte si sono precipitati a fargli gli auguri. Giancarlo è un ragazzo d’oro, persona do una generositàfuori dal comune. Sia nel mondo del calcio che nella vita normale, senza retorica. Quando si parla dei numeri 10 ci si dimentica di lui, ma era un numero 10 classico. Bearzot mi ricordo gli rimproverava di non essere troppo cattivo, ma resta un campione. E’ la storia del calcio italiano. Il rammarico? Il gol annullato in Italia-Brasile, un gol che oggi con il Var gli avrebbero convalidato. Paragone oggi? Difficile fare discorsi senza contestualizzare. Sarebbe un campione anche oggi, questo sicuramente. Prima si giocava con la marcatura a uomo, era più difficile”.