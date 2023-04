Collovati: “La Fiorentina meritava di vincere, ha dato una grande lezione all’Inter. Attenti e organizzati”

Fulvo Collovati, campione del mondo con l’Italia nel 1982, ha parlato della gara vinta dalla Fiorentina contro l’Inter, queste le sue parole a Sport On Radio:

“L’altro giorno ho commentato Inter–Fiorentina. Ho grande stima del mister viola, tutte le volte che ho visto la Fiorentina mi ha dato sempre l’impressione di essere una squadra molto organizzata, messa bene in campo, aggressiva, anche se non ha grandissimi campioni nella rosa. Anche se l’Inter si è divorata grandi chance per segnare, la squadra di mister Italiano ha meritato di vincere, ha giocato una partita attenta, non ha sbagliato nulla, e per certi aspetti ha dato una lezione di gioco ai nerazzurri, che ormai hanno collezionato tante sconfitte, e questo non è ammissibile per una squadra di quel calibro. Pensa un pò che nell’arco dei precedenti tre campionati ossia 114 partite, di sconfitte ne aveva subite solo 11, invece solo in questa stagione 10 su 28 partite, vuol dire che il giocattolo si è rotto”.

