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Collovati conferma a Tuttomercatoweb: "Benassi riportato nel suo vero ruolo è fortissimo"

Anche Fulvio Collovati esalta Benassi.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2017 20:03
Collovati conferma a Tuttomercatoweb: "Benassi riportato nel suo vero ruolo è fortissimo" -
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All'interno dei Collovoti, la rubrica che l'ex difensore della Nazionale italiana Fulvio Collovati tiene per Tuttomercatoweb, poche righe ma incisive sono state dedicate alla nostra Fiorentina:

"Tra le note positive di giornata Marco Benassi che, riportato nel suo ruolo, sta facendo benissimo e merito a Pioli", ha scritto Collovati, giudicando il forte centrocampista viola con un bel 7,5.

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