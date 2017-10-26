Collovati conferma a Tuttomercatoweb: "Benassi riportato nel suo vero ruolo è fortissimo"
Anche Fulvio Collovati esalta Benassi.
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2017 20:03
All'interno dei Collovoti, la rubrica che l'ex difensore della Nazionale italiana Fulvio Collovati tiene per Tuttomercatoweb, poche righe ma incisive sono state dedicate alla nostra Fiorentina:
"Tra le note positive di giornata Marco Benassi che, riportato nel suo ruolo, sta facendo benissimo e merito a Pioli", ha scritto Collovati, giudicando il forte centrocampista viola con un bel 7,5.