Collovati conferma a Tuttomercatoweb: "Benassi riportato nel suo vero ruolo è fortissimo"

Anche Fulvio Collovati esalta Benassi.

All'interno dei Collovoti, la rubrica che l'ex difensore della Nazionale italiana Fulvio Collovati tiene per Tuttomercatoweb, poche righe ma incisive sono state dedicate alla nostra Fiorentina:

"Tra le note positive di giornata Marco Benassi che, riportato nel suo ruolo, sta facendo benissimo e merito a Pioli", ha scritto Collovati, giudicando il forte centrocampista viola con un bel 7,5.