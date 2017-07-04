Collovati: "A Firenze un fuggi fuggi generale, i giocatori percepiscono il ridimensionamento. Corvino piazzerà qualche colpo..."

L'ex campione del mondo Fulvio Collovati ha parlato di Fiorentina a Tmw: "Con Borja Valero si arriverà agli avvocati. Bernardeschi che non firma il rinnovo… questo fuggi fuggi da Firenze è anche perc...

L'ex campione del mondo Fulvio Collovati ha parlato di Fiorentina a Tmw: "Con Borja Valero si arriverà agli avvocati. Bernardeschi che non firma il rinnovo… questo fuggi fuggi da Firenze è anche perché i giocatori sentono aria di ridimensionamento. I tifosi sono in fermento, vivono molte incertezze. Sono convinto che Corvino qualche colpo lo farà ma per il momento c’è molta incertezza".