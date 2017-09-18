Collovati: ''Chiesa destinato ad un grande futuro. Accelerazioni disarmanti ed egoismo giusto''
Fulvio Collovati ha espresso il suo giudizio su Federico Chiesa, ai microfoni di Tmw Radio, dopo la gara contro il Bologna: "Gli darei un 7,7. Accelerazioni che disarmano, egoista quanto basta. Gol pa...
A cura di Redazione Labaroviola
18 settembre 2017 16:19
Fulvio Collovati ha espresso il suo giudizio su Federico Chiesa, ai microfoni di Tmw Radio, dopo la gara contro il Bologna: "Gli darei un 7,7. Accelerazioni che disarmano, egoista quanto basta. Gol pazzesco. Un talento destinato ad un grande futuro.