Vlahovic escluso dai titolari al mondiale, Collovati si interroga: "Sorpreso che non giochi mai"

Dusan Vlahovic non sta giocando mai dal primo minuto al mondiale con la sua Serbia, ne ha parlato Fulvio Collovati

Fulvio Collovati commenta a Rai Radio 1, la notizia su André Onana che ha già fatto il giro del mondo, ovvero l’esclusione dai Mondiali in Qatar: “È chiaro che l’esclusione di Onana è dettata da motivi disciplinari, speriamo di capire qual è il motivo di questa punizione. È una scelta da parte di Rigobert Song. Nella Serbia mi ha sorpreso la nuova esclusione di Dusan Vlahovic, che evidentemente non sta bene. Il Camerun non mi ha lasciato una grande impressione nella partita inaugurale”.

BETO SE PARTA CABRAL, LO SCRIVE TUTTOSPORT

https://www.labaroviola.com/tuttosport-se-la-fiorentina-decidesse-di-far-partire-cabral-a-gennaio-ci-provera-per-beto-delludinese/194025/