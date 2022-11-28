Tuttosport, se la Fiorentina decidesse di far partire Cabral a gennaio ci proverà per Beto dell'Udinese
La Fiorentina segue Beto nel caso in cui partisse Cabral, difficile invece poter arrivare ad Arnautovic del Bologna
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2022 13:33
Secondo quello che riporta Tuttosport, nel caso in cui a gennaio la Fiorentina dovesse decidere di cedere Cabral, oltre alla suggestione Arnautovic poco percorribile per diversi motivi, piace anche l'attaccante dell'Udinese Beto, autore di ben 6 reti in questo avvio di stagione in bianconero. La viola potrebbe decidere di intavolare una trattiva con l'Udinese
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