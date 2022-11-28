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Tuttosport, se la Fiorentina decidesse di far partire Cabral a gennaio ci proverà per Beto dell'Udinese

La Fiorentina segue Beto nel caso in cui partisse Cabral, difficile invece poter arrivare ad Arnautovic del Bologna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2022 13:33
Tuttosport, se la Fiorentina decidesse di far partire Cabral a gennaio ci proverà per Beto dell'Udinese - GENOA, ITALY - OCTOBER 3: Beto Betuncal of Udinese reacts with disappointment during the Serie A match between UC Sampdoria and Udinese Calcio at Stadio Luigi Ferraris on Ctober 3, 2021 in Genoa, Italy. (Photo by Getty Images)
GENOA, ITALY - OCTOBER 3: Beto Betuncal of Udinese reacts with disappointment during the Serie A match between UC Sampdoria and Udinese Calcio at Stadio Luigi Ferraris on Ctober 3, 2021 in Genoa, Italy. (Photo by Getty Images)
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Secondo quello che riporta Tuttosport, nel caso in cui a gennaio la Fiorentina dovesse decidere di cedere Cabral, oltre alla suggestione Arnautovic poco percorribile per diversi motivi, piace anche l'attaccante dell'Udinese Beto, autore di ben 6 reti in questo avvio di stagione in bianconero. La viola potrebbe decidere di intavolare una trattiva con l'Udinese

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