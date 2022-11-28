Pari deludente della Serbia, avanti 3-1 si fa rimontare dal Camerun. Flop Vlahovic, ancora in panchina

Delude ancora la Serbia, che dopo la sconfitta con il Brasile si fa rimontare un vantaggio di due gol dal Camerun

Pareggia la Serbia dei viola Jovic e Milenkovic. La squadra serba avanti per 3-1 contro il Camerun alla fine del primo tempo, si fa rimontare e chiude con un punto dopo due partite. Decisiva per il passaggio del turno diventa la prossima partita contro la Svizzera. Milenkovic è stato ancora una volta titolare, mentre per Jovic e il grande ex Vlahovic non c'è stato spazio e si sono seduti nuovamente in panchina

IDEA ZTL PER CAMPO DI MARTE

https://www.labaroviola.com/repubblica-idea-ztl-a-campo-di-marte-per-favorire-i-residenti-durante-le-partite-della-fiorentina/194013/