Repubblica, idea ZTL a Campo di Marte per favorire i residenti durante le partite della Fiorentina

Tra i vari cambiamenti che dovrebbe affrontare Campo di Marte ci potrebbe essere anche una nuova ZTL

Il quotidiano La Repubblica racconta di un'idea che c'è nel progetto della riqualificazione di Campo di Marte portata anche dal nuovo stadio. Una ZTL tutta "viola" in vista delle partite della Fiorentina e i concerti, soprattutto per permettere ai residenti della zona di vivere con maggior serenità determinati eventi. Infatti, una volta realizzato il parcheggio in via Campo d'Arrigo, nella zona stadio potranno entrare solo i residenti, che inoltre chiedono di far passare la tramvia da viale Paoli e non da viale Malta. Questa scelta permetterebbe di salvaguardare al meglio le attività sportive come il rugby e l'Affrico.

SAPONARA SI RACCONTA

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