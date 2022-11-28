Saponara scrive a se stesso: "La maestra ha provato a scoraggiarti, ma tu hai seguito i tuoi sogni"

Saponara ha parlato della sua carriera e di quello che ha fatto fino ad adesso in una commovente lettera a se stesso

A cura di Redazione Labaroviola 28 novembre 2022 12:25

Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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