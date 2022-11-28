Saponara scrive a se stesso: "La maestra ha provato a scoraggiarti, ma tu hai seguito i tuoi sogni"
Saponara ha parlato della sua carriera e di quello che ha fatto fino ad adesso in una commovente lettera a se stesso
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2022 12:25
Il giocatore della Fiorentina Riccardo Saponara, sul sito ufficiale della squadra viola ha scritto una bellissima lettera a se stesso, dove parla molto di quello che ha fatto nella sua carriera. Una bella lettera dove il numero otto e si racconta e fa capire altre aspetti della sua personalità. Questo il testo pubblicato dal club viola:
https://www.labaroviola.com/repubblica-amrabat-sotto-i-riflettori-tottenham-pronto-a-farsi-avanti-ora-urge-il-rinnovo/194006/