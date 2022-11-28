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Saponara scrive a se stesso: "La maestra ha provato a scoraggiarti, ma tu hai seguito i tuoi sogni"

Saponara ha parlato della sua carriera e di quello che ha fatto fino ad adesso in una commovente lettera a se stesso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2022 12:25
Saponara scrive a se stesso: "La maestra ha provato a scoraggiarti, ma tu hai seguito i tuoi sogni" - Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il giocatore della Fiorentina Riccardo Saponara, sul sito ufficiale della squadra viola ha scritto una bellissima lettera a se stesso, dove parla molto di quello che ha fatto nella sua carriera. Una bella lettera dove il numero otto e si racconta e fa capire altre aspetti della sua personalità. Questo il testo pubblicato dal club viola:

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