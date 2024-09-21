Convocati Fiorentina per la Lazio: out Pongracic per risentimento muscolare ai flessori, ecco Gudmundsson
Tutti a disposizione di mister Palladino tranne Pongracic. Il difensore della Fiorentina si ferma per un infortunio alla coscia sinistra
La Fiorentina ha pubblicato pochi minuti fa l'elenco dei convocati per il match di domani contro la Lazio. Mister Raffaele Palladino può sorridere per il recupero di Albert Gudmundsson, alla prima chiamata stagionale con la maglia Viola, ma dovrà fare a meno di Marin Pongracic. Il difensore croato, infatti, ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra come riporta la stessa Fiorentina con un report medico.
LE PAROLE DEL MISTER RAFFAELE PALLADINO. SU GUDMUNDSSON...
https://www.labaroviola.com/palladino-settimana-che-equivale-a-un-mese-di-lavoro-gudmundsson-ci-sara-ha-lavorato-bene/269117/