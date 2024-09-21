Palladino: "Settimana che equivale a un mese di lavoro. Gudmundsson? Ci sarà, ha lavorato bene"

Mister Palladino ha parlato sui canali social della Fiorentina, soffermandosi sul lavoro svolto in settimana

Alla vigilia di Fiorentina-Lazio, mister Raffaele Palladino ha parlato sui canali social del club viola. Queste le sue parole in merito al match di domani:

"Questa settimana equivale quasi a un mese di lavoro insieme. I ragazzi hanno avuto modo di stare più tempo insieme per conoscersi e hanno lavorato davvero su tanti aspetti e sulla cura dei dettagli. Sono contento di questa settimana, è stata molto produttiva, con tanti input positivi e ho visto tanti miglioramenti della squadra Quindi siamo pronti per domani.

Il presidente ovviamente ha portato tanta energia positiva, tanto carisma e tanta positività soprattutto. Per noi è fondamentale avere il presidente al nostro fianco e chi lo conosce sa il suo entusiasmo e quello che porta. È stato molto bello stare con lui questa settimana. Vogliamo andare in campo e domani dare una soddisfazione alla società, ai tifosi, a tutti quanti, perché aspettiamo tanto questo questo momento.

Le difficoltà di questo match? Sono quelle Insomma di affrontare una squadra che in questo momento è in salute, una squadra che viene da un risultato positivo ed allenata molto bene da Mister Baroni, che conosco e che stimo. È una squadra che sicuramente ha delle individualità davanti ed è pericolosa. Ti può concedere qualcosa dietro, quindi noi abbiamo lavorato su tutti gli aspetti. Abbiamo preparato benissimo questa partita e siamo pronti insomma a fare una una grande prestazione.

Gudmundsson? Finalmente è pronto per la convocazione. Siamo tutti molto felici, in primis il ragazzo, perché questa settimana è rientrato in gruppo. L'abbiamo avuto per tutta la settimana negli allenamenti e ha retto anche bene, perché comunque sappiamo che viene da un periodo di inattività, causa anche qualche intoppo fisico. Adesso sta bene, ha lavorato bene in questo periodo sono molto felice per lui, perché è un ragazzo molto applicato.

La nostra curva ci manca. È un po' penalizzante giocare senza senza la nostra curva Fiesole, però i nostri tifosi sono sempre al nostro fianco. Sono incredibili, anche a Bergamo hanno cantato dal primo all'ultimo minuto. Sono sempre al nostro fianco, quindi sentiamo questa grande vicinanza".

Fiorentina in ritiro al Viola Park verso la Lazio. Non è una punizione, Palladino vuole unire il gruppo

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