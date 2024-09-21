Fiorentina in ritiro al Viola Park verso la Lazio. Non è una punizione, Palladino vuole unire il gruppo

Domani alle 12.30 arriverà la Lazio al Franchi e la Fiorentina è ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Come riporta Radio Bruno, il tecnico viola Raffaele Palladino di andare in ritiro prim...

Domani alle 12.30 arriverà la Lazio al Franchi e la Fiorentina è ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Come riporta Radio Bruno, il tecnico viola Raffaele Palladino di andare in ritiro prima della sfida contro i biancocelesti. La squadra viola, dunque, resterà all’interno del Viola Park fino a domani mattina quando raggiungerà lo stadio per sfidare i biancocelesti di Marco Baroni. Il ritiro non è da considerarsi come una decisione punitiva, ma solo come un metodo per creare maggiore unione di intenti all’interno del gruppo viola.

FIORENTINA PRIMA IN CLASSIFICA NEI DRIBBLING RIUSCITI IN SERIE A (33). INSEGUONO NAPOLI E JUVENTUS

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