Fiorentina prima in classifica nei dribbling riusciti in Serie A (33). Inseguono Napoli e Juventus

La Fiorentina domina questa "speciale classifica" dopo 4 giornate di Serie A

La Fiorentina non ha ancora trovato la vittoria in Serie A dopo queste quattro prime partite della stagione 2024/25 con Raffaele Palladino alla sua guida. La squadra viola dopo l'addio di Vincenzo Italiano in estate, oggi tecnico del Bologna, ha subito una vera e propria rivoluzione. Il centrocampo è stato totalmente cambiato, l'unico rimasto è Rolando Mandragora. Anche in difesa da notare l'addio di un veterano come Nikola Milenkovic. Per non parlare dell'attacco, reparto cui Kean si sta portando sulle spalle, in attesa di Albert Gudmundsson (domani potrebbe essere tra i convocati per la sfida contro la Lazio). Adli, Gosens, Cataldi, Bove, sono questi gli ultimi arrivati in casa viola allo scadere della sessione di mercato.

Il dato che balza all'occhio, in base ai dati rilevati da Kickest.it è che la Fiorentina di Palladino è prima nella speciale classifica dei dribbling: 33 quelli riusciti, 56 i tentati, percentuale di dribbling riusciti pari al 58.9%. La squadra gigliata in questa graduatoria viene inseguita dal Napoli e dalla Juve, distanti circa 11/12 punti percentuale.

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