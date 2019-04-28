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Ecco la lista dei giocatori convocati da Vincenzo Montella contro il Sassuolo. Assente Terracciano

Questi sono i calciatori convocati dal mister Montella per la sfida contro il Sassuolo: Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Belo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 aprile 2019 16:11
Ecco la lista dei giocatori convocati da Vincenzo Montella contro il Sassuolo. Assente Terracciano - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Questi sono i calciatori convocati dal mister Montella per la sfida contro il Sassuolo: Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Beloko, Milenkovic, Mirallas, Montiel, Muriel, Norgaard, Pezzella, Gerson, Simeone, Veretout, Vlahovic.

Fonte: Violachannel

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