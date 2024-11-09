Convocati Fiorentina per il Verona: Cataldi non ce la fa, assente anche Ikonè. Nessun problema per Kean

Cataldi non recupera e tornerà dopo la sosta. Kean torna tra i convocati dopo l'assenza in Conference League

La Fiorentina ha diramato pochi minuti fa la lista dei convocati per la partita di domani contro l'Hellas Verona. In giornata era trapelato pessimismo sul recupero di Danilo Cataldi, dopo l'infortunio al polpaccio, ed infatti il centrocampista non sarà a disposizione: rientrerà dopo la sosta per le nazionali. Oltre ad Albert Gudmundsson ancora alle prese con l'infortunio muscolare rimediato a Lecce, anche Jonathan Ikonè non sarà della partita domani: con ogni probabilità a causa della dolorosa scomparsa del padre avvenuta ieri.

L'OPINIONE DI EMILIANO BONAZZOLI SU KEAN

https://www.labaroviola.com/bonazzoli-kean-ha-avuto-un-impatto-incredibile-con-la-fiorentina-dimostra-di-meritare-la-nazionale/276204/