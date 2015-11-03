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Notizie Fiorentina Verona Fiorentina

Tragedia al Franchi: un 60enne ha accusato un malore sugli spalti e non ce l’ha fatta

15 dicembre 2025 18:35

Verona, Serdar: "La qualità della Fiorentina è venuta fuori e ci hanno fatto gol. Ora restiamo uniti"

10 novembre 2024 18:19

Zanetti: "Non era facile ripetersi contro questa Fiorentina. Nel primo tempo abbiamo speso tanto"

10 novembre 2024 17:58

Sottil: "Ora è legittimo sognare. Spendo tante energie nei dribbling, ma lavoro per fare l'ultimo step"

10 novembre 2024 17:41

Dal Viola Park, Torna la difesa titolare. Adli in dubbio, ancora Mandragora titolare per affiancare Bove?

09 novembre 2024 19:37

Convocati Fiorentina per il Verona: Cataldi non ce la fa, assente anche Ikonè. Nessun problema per Kean

09 novembre 2024 18:47

Harroui: "La testa è già alla Fiorentina. 24 gol subiti? Tutta la squadra deve difendere meglio"

06 novembre 2024 16:17

L'arbitro di Fiorentina Verona sarà Zufferli di Udine, al Var Mazzoleni

06 novembre 2024 13:12

Domani possibile esordio per la quarta maglia, la Fiorentina scenderà in campo con la maglia rossa e bianca

16 dicembre 2023 13:58

"Forza Lollo siamo con te" poi la Fiesole canta "Lorenzo uno di noi". L'omaggio per Venuti

06 marzo 2022 16:01

A Sky demoliscono la partita della Fiorentina: "Sembra una gara di serie C degli anni 80"

19 dicembre 2020 17:33

Prandelli: "Rigore Verona? Si può discutere sul fuorigioco. Oggi non è un passo indietro"

19 dicembre 2020 17:31

Juric: "Arbitro? Direzione di gara non giusta. La Fiorentina è una squadra forte. Su Amrabat..."

19 dicembre 2020 17:28

La formazione ufficiale della Fiorentina, giocano Barreca e Igor, out Callejon

19 dicembre 2020 13:46

Fiorentina-Verona la partita in cui si è corso di più. Chiesa il più veloce

14 luglio 2020 17:43

Borghi a Radio Bruno: "Stagione della Fiorentina storta: manca carattere. I nuovi innesti sono interessanti"

13 luglio 2020 17:16

Fiorentina che incubo. Dopo 45’ è avanti il Verona per 0-2 disastro collettivo

28 gennaio 2018 15:34

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