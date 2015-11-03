Notizie Fiorentina Verona Fiorentina

Tragedia al Franchi: un 60enne ha accusato un malore sugli spalti e non ce l’ha fatta
15 dicembre 2025 18:35
Verona, Serdar: "La qualità della Fiorentina è venuta fuori e ci hanno fatto gol. Ora restiamo uniti"
10 novembre 2024 18:19
Zanetti: "Non era facile ripetersi contro questa Fiorentina. Nel primo tempo abbiamo speso tanto"
10 novembre 2024 17:58
Sottil: "Ora è legittimo sognare. Spendo tante energie nei dribbling, ma lavoro per fare l'ultimo step"
10 novembre 2024 17:41
Dal Viola Park, Torna la difesa titolare. Adli in dubbio, ancora Mandragora titolare per affiancare Bove?
09 novembre 2024 19:37
Convocati Fiorentina per il Verona: Cataldi non ce la fa, assente anche Ikonè. Nessun problema per Kean
09 novembre 2024 18:47
Harroui: "La testa è già alla Fiorentina. 24 gol subiti? Tutta la squadra deve difendere meglio"
06 novembre 2024 16:17
L'arbitro di Fiorentina Verona sarà Zufferli di Udine, al Var Mazzoleni
06 novembre 2024 13:12
Domani possibile esordio per la quarta maglia, la Fiorentina scenderà in campo con la maglia rossa e bianca
16 dicembre 2023 13:58
"Forza Lollo siamo con te" poi la Fiesole canta "Lorenzo uno di noi". L'omaggio per Venuti
06 marzo 2022 16:01
A Sky demoliscono la partita della Fiorentina: "Sembra una gara di serie C degli anni 80"
19 dicembre 2020 17:33
Prandelli: "Rigore Verona? Si può discutere sul fuorigioco. Oggi non è un passo indietro"
19 dicembre 2020 17:31
Juric: "Arbitro? Direzione di gara non giusta. La Fiorentina è una squadra forte. Su Amrabat..."
19 dicembre 2020 17:28
La formazione ufficiale della Fiorentina, giocano Barreca e Igor, out Callejon
19 dicembre 2020 13:46
Fiorentina-Verona la partita in cui si è corso di più. Chiesa il più veloce
14 luglio 2020 17:43
Borghi a Radio Bruno: "Stagione della Fiorentina storta: manca carattere. I nuovi innesti sono interessanti"
13 luglio 2020 17:16
Fiorentina che incubo. Dopo 45’ è avanti il Verona per 0-2 disastro collettivo
28 gennaio 2018 15:34
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