Sottil: "Ora è legittimo sognare. Spendo tante energie nei dribbling, ma lavoro per fare l'ultimo step"

Sottil dopo il Verona: "La fiducia cresce e il salto definitivo è vicino

Riccardo Sottil ha parlato in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Hellas Verona. Queste le sue parole:

Il primo posto? È sicuramente una sorpresa, soprattutto considerando la partenza difficile. Molti si chiedono quali siano gli obiettivi della Fiorentina: per ora, vogliamo continuare a giocare con l’intensità e l’armonia che caratterizzano il nostro gruppo. Non abbiamo obiettivi specifici, ma è bello e legittimo sognare. La Fiorentina deve ambire in alto: negli ultimi tre anni ha raggiunto tre finali. Si può vincere o perdere, ma la Fiorentina è presente sia in Italia che in Europa. Personalmente, sono molto contento. Vengo da anni difficili e dopo i problemi fisici mi sto ritrovando. Mi sento più me stesso e sono sicuro che presto arriveranno anche i gol e gli assist.

Con Kean abbiamo giocato insieme da piccoli al Torino, ritrovarlo qui è fantastico. Sta bene, ha fiducia in sé stesso e credo che questo fosse ciò di cui avesse bisogno. La sua tripletta è stata qualcosa di straordinario. In generale, è bello l’ambiente che si è creato tra noi.

La continuità è fondamentale per un giocatore. La gente si aspetta che ogni volta che entri in campo tu faccia la differenza. Ci speri, ma non è sempre facile. Non siamo robot, abbiamo emozioni e, a volte, problemi fisici. Ma io voglio lasciarmi alle spalle il passato. Sono felice del rapporto che ho costruito con il mister, che mi chiede cose specifiche, anche in fase difensiva. Io sono un giocatore offensivo, il mio compito è segnare e dare assist. Ma quando lavori con impegno, ti sacrifichi per la squadra e questa vince, alla fine non è un grande problema.

Quanto mi manca per fare il salto definitivo? Ormai mi è stata attribuita questa etichetta, ma quando giochi contro un avversario diretto spendi tante energie, soprattutto nel mio caso, che cerco di essere sempre molto coinvolto. A volte le mie giocate sono andate bene, altre volte no, ma non è sempre facile che il cross arrivi al compagno. La gente si aspetta molto, se noti delle qualità in un giocatore, ti aspetti sempre gol o assist. Sto lavorando per migliorare, mi sento bene e percepisco la fiducia di tutti".

PAGELLE FIORENTINA: KEAN DEVASTANTE, DA URLO. COMUZZO E RANIERI PERFETTI. BELTRAN DELIZIA

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