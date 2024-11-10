PAGELLE FIORENTINA: KEAN DEVASTANTE, DA URLO. COMUZZO E RANIERI PERFETTI. BELTRAN DELIZIA

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo al Franchi per la gara contro il Verona

De Gea 6,5 Non può nulla sul gol subito, per il resto la sua partita è di gestione della palla condita da qualche parata elementare. Suo l'assist per il terzo gol di Kean

Dodò 6 Fisicamente è meno brillante del solito ed è normale dato che le sta giocando praticamente tutte. Comunque il suo apporto è sempre di grande livello, qualche errore in disimpegno dovuto ad un pizzico di superficialità ma è un treno sempre pronto a partire

Comuzzo 6,5 Nel corso del primo tempo subisce una gomitata che lo costringe a giocare con una vistosa fasciatura sul campo,

Ranieri 6,5 Altra gara di grande spessore del nuovo capitano viola, sempre ben posizionato, attento, bravo a far sempre la scelta giusta senza farsi prendere da ansie o patemi

Gosens 6,5 Giocatore solido. Sia in fase difensiva che in fase offensiva il suo supporto è fondamentale e mette in difficoltà gli avversari. Anche quando viene attaccato, difficilmente viene saltato

Adli 6 A volte lento e prevedibile soprattutto nel primo tempo dove perde diversi palloni e non è veloce nelle giocate. Nel secondo tempo migliora, dai suoi piedi l'angolo con il cross perfetto per il secondo gol di Kean

Bove 5,5 Sulla sua gara pesa il pallone perso da cui poi è scaturito il gol del pareggio del Verona, per il resto gioca una bella gara di lotta e sacrificio che aiuta molto la squadra soprattutto nei momenti di sofferenza

Colpani 6 Il primo tempo è sottotono, il secondo è più dentro il gioco. Prima va vicino al gol con un bel tiro da fuori dove manca di poco la porta, poi spreca malamente un grande assist di Kean, sceglie di fare il pallonetto e fa bene, ma la misura non è giusta

Beltran 6,5 Suo l'assist perfetto per il primo gol di Kean, corre centralmente e serve un cioccolatino con la misura giusta. L'unico difetto della sua grande partita è la conclusione, la prova in un paio di occasioni ma sono sempre tiri centrali o deboli. L'impressione è che sia un ottimo rifinitore ma non un grande realizzatore. Per adesso va benissimo cosi perchè serve bene Kean e dialoga bene con i compagni

Sottil 6,5 Manda a quel paese i suoi compagni diverse volte perchè colpevoli di non dargli la palla, nel primo tempo il duello con Tchatchoua va a fasi alterne, nel secondo tempo svaria meglio e viene anche cercato maggiormente, è più pericoloso

Kean 9 Sul primo gol è bravo sia nel movimento e sia nel tirare nel minor tempo possibile rubando il tempo all'avversario, nel secondo è un gesto tecnico di bellezza ma anche di grande furbizia: l'avrebbe presa solo se avesse fatto cosi. Tiene il reparto da solo, delizioso anche l'assist per Colpani che però non segna per poco. Clamoroso l'errore sulla palla data da Kouamè praticamente a porte vuota. Il terzo gol è un gioiello tutto suo, che meraviglia

Kouamè 5,5 Bravo a rubare una grande palla sulla trequarti, si invola tutto solo davanti al portiere ma sbaglia tecnicamente come al solito e si allunga inspiegabilmente la palla, riesce comunque a saltare il portiere ed a servire una grande palla a Kean che sbaglia

L'ENNESIMO FAVORE ARBITRALE A FAVORE DELL'ATALANTA, IL VIDEO

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