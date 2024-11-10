Enorme regalo dell'arbitro Di Bello all'Atalanta: annullato un gol regolare all'Udinese. Le immagini

Dopo aver annullato un gol regolare al Monza sempre contro l'Atalanta, alla squadra di Gasperini arriva il secondo favore arbitrale...

Curioso quando avvenuto poco prima della mezz'ora della partita tra Udinese e Atalanta, quando l'arbitro Di Bello ha inspiegabilmente annullato un gol regolare all'Udinese. Il motivo? Una spinta di su Davis su Hien che in realtà non c'è, il centravanti friulano ha solo la colpa di aver preso posizione senza aver spinto il diretto avversario che accentua una caduta molto esagerata che trae in inganno l'arbitro, che annulla. Ed in questo caso il Var non può nemmeno intervenire perchè si tratta di una decisione sull'intensità della spinta in campo.

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