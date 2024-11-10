Dalla Turchia: "Il Fenerbahce sta pensando a Biraghi, lo ha chiesto Mourinho alla sua dirigenza"

Secondo il portale Turco Tavkim il Fenerbahce starebbe pensando al capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi per sostituire l'infortunato Oosterwolde. Biraghi tra l'altro sarebbe una richiesta speci...

Secondo il portale Turco Tavkim il Fenerbahce starebbe pensando al capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi per sostituire l'infortunato Oosterwolde. Biraghi tra l'altro sarebbe una richiesta specifica di Josè Mourinho che avrebbe chiesto alla dirigenza di portare il capitano viola in Turchia dopo averlo voluto anche alla Roma.

Sempre secondo il portale Turco infatti Mourinho sarebbe in stretto contatto con la dirigenza del Fenerbahce per portare Biraghi alla Fiorentina che in questa stagione a Firenze sta trovando poco spazio complice l'arrivo di Gosens. Vedremo l'evolversi della situazione

FIORENTINA SU MALDINI

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