Moretto: "Su Maldini anche la Fiorentina, clausola da 12 milioni. Concorrenza di Napoli e Atalanta"

Daniel Maldini potrebbe lasciare il Monza nelle prossime sessioni di mercato e la Fiorentina ci sta pensando

Daniel Maldini a Monza sta trovando frequenza d'impiego e Luciano Spalletti a fronte delle buone prestazioni gli ha dato anche la possibilità di esordire in Nazionale.

Il suo cartellino fa gola a tanti club stante anche la clausola rescissoria di soli 12 milioni. Come rivelato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto nel consueto appuntamento su The Daily Briefing, il figlio di Paolo potrebbe anche tornare al Milan per soli 6 milioni di euro. I rossoneri, infatti, detengono il 50% della futura rivendita e quindi pagherebbero la metà.

Il Milan, però, al momento non si sarebbe fatto vivo, mentre il Monza avrebbe già registrato l'interesse da da parte di diversi club tra i quali la Fiorentina.

23 anni, trequartista, cresciuto nelle giovanili rossonere, dopo aver esordito giovanissimo in prima squadra è passato per i prestiti di Spezia ed Empoli prima di imporsi con maggiore continuità alla corte di Nesta trovando anche la Nazionale maggiore.

Filippo Galli suo allenatore nelle giovanili milaniste, ne ha tracciato questo identikit:

"Daniel può ricoprire tanti ruoli, dal trequartista, alla seconda punta fino al ruolo di mezzala offensiva. Può segnare in tanti modi e interpretare diverse situazioni di gioco. Ha avuto un percorso lineare come tutti i talenti. Il ragazzo dal punto di vista del comportamento è sempre stato irreprensibile, dal punto di vista della costanza di applicazione si prendeva qualche pausa ma fa parte del percorso di crescita. [...] Si tratta di un giocatore che vede calcio come pochi. [...] Quello che mi colpisce di lui è la capacità di trovare la giocata che ti sorprende"

La Juve vince l’ennesimo derby contro un Toro mai pericoloso e supera momentaneamente la Fiorentina

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